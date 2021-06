Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: E-Bike-Fahrer bei Unfall mit Auto verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag (16.25 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten E-Bike-Fahrer. Eine 61-jährige Autofahrerin fuhr auf der Castroper Straße in Richtung Zentrum und bog nach rechts in die Herdieckstraße ab. Hierbei kollidierte sie mit einem 18-jährigen E-Bike-Fahrer, der die Castroper Straße auf dem Radfahrstreifen in gleicher Richtung befuhr. Letzterer stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Beide Beteiligte kommen aus Datteln. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.100 Euro.

