POL-PPRP: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (03.10.2021), gegen 21:30 Uhr, verletzte sich eine 21-jährige Fahrradfahrerin leicht bei einem Verkehrsunfall in der Maudacher Straße. Die Radfahrerin streifte eine Laterne und stürzte dadurch. Sie wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

