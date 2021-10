Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstähle aus drei Autos - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden aus drei Autos in Ludwigshafen verschiedene Gegenstände gestohlen.

In der Zeit vom 02.10., 18:00 Uhr bis zum 03.10.2021, 08:15 Uhr brachen Unbekannte einen VW Caddy in der Benckiser Straße auf und stahlen Werkzeug aus dem Auto.

In der Zeit vom 02.10., 18:00 Uhr bis zum 03.10.2021, 08:30 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Mercedes Vito in der Bgm.-Kutterer-Straße ein Navigationsgerät und ein Geldbeutel gestohlen.

In der Ferdinand-Freiligrath-Straße stahlen Unbekannte in der Zeit vom 01.10., 19:30 Uhr bis zum 03.10.2021, 08:00 Uhr einen Geldbeutel aus einem geparkten Audi S8. An dem Audi S8 konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Wie der/die unbekannten Täter in das Auto gelangen konnten und ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen.

Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell