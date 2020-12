Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Postkontrolle in Hückelhoven endet mit Festnahme in Schweinfurt

Aachen (ots)

Bei einer Postkontrolle in Hückelhoven stießen die Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamts Aachen auf ein aus den Niederlanden stammendes Päckchen, das eine auffällige, über ein Kilogramm schwere Paste enthielt. Ein Schnelltest ergab, dass es sich um Amphetaminpaste handelte.

Da das Paket an eine Person in Schweinfurt adressiert war, wurde es zuständigkeitshalber an das Zollfahndungsamt München übergeben. Für die Beamten in Bayern war der Beschuldigte kein Unbekannter, weil er in der Vergangenheit bereits wiederholt gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Aufgrund des erneuten Verstoßes wurde gegen den Mann ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Schweinfurt erlassen. Daraufhin wurde der Beschuldigte an seiner Wohnanschrift durch Beamte des Zollfahndungsamtes München festgenommen.

