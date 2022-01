Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr schlug ein noch unbekannter Einbrecher in der Isopistraße in Ludwigsburg zu. Über ein Fenster, das er aufhebelte, gelangte er in das Innere des Hauses. Der Täter durchwühlte teilweise Möbel im Erd- und im Obergeschoss, dürfte aber keine Beute gemacht zu haben. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

