Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Mitarbeiter einer Spedition von Anwohnern attackiert

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 45 Jahre alter Mann, der es am Montag gegen 07.50 Uhr in Erdmannhausen in der Bahnhofstraße mit zwei 22 und 50 Jahre alten, aggressiven Anwohnern zu tun bekam. Der 45-Jährige sollte bei einem Handwerksbetrieb Kabel anliefern. Nachdem er seinen LKW abgestellt hatte, wurde er von den beiden Anwohnern sofort aufgefordert wegzufahren. Die beiden Männer beleidigten den 45-Jährigen hierbei. Der LKW-Fahrer versetzte sein Fahrzeug hierauf und lud die Kabel am Straßenrand ab. Die Tatverdächtigen warfen die bereits abgeladene Ladung im weiteren Verlauf wieder zurück in den LKW. Erneut lud der 45-Jährige diese aus, worauf der 22- und der 50-Jährige den LKW unter anderem durch Zerkratzen beschädigten. Sie schlugen ihm letztlich sogar den Waren-Scanner aus der Hand, drückten ihn gegen sein Fahrzeug und schlugen ihm ins Gesicht. Nun gingen Mitarbeiter des Handwerkbetriebs dazwischen und die Polizei wurde verständigt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

