Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gedenkstein beschmiert - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Eine gemeinschädliche Sachbeschädigung stellten die Beamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau am Samstagabend auf dem "alten Friedhof" in der Krappgartenstraße in Arnstadt fest. Hierbei wurde durch den oder die unbekannten Täter ein Gedenkstein mit einem undefinierbaren Symbol beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese setzen sich bitte telefonisch unter Nennung der Bezugsnummer 0266599/2021 mit der Polizei in Ilmenau in Verbindung. (rk)

