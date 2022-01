Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: 38-Jähriger leistet heftigen Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag sollte ein 38 Jahre alter Mann aus Oberstenfeld aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands mit einer bestehenden Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Als die Polizei gegen 14.30 Uhr versuchte den 38-Jährigen, der freiwillig nicht in das Krankentransportfahrzeug des Rettungsdienstes einsteigen wollte, aus der Wohnung zu holen, reagierte der Mann äußerst aggressiv. Im Zuge der Maßnahmen trat er um sich. Durch die Tritte wurde ein Polizeibeamter im Gesicht und eine Beamtin im Bereich des Oberkörpers verletzt. Darüberhinaus bespuckte der Mann die Polizistin, die im Gesicht getroffen wurde. Die anwesenden Personen mussten sich außerdem verschiedenste Beleidigungen anhören. Im Fahrzeug trat der Mann weiterhin um sich und beschädigte hierbei teilweise die Einrichtung. Als er aufgrund dessen von dem Polizisten in den Sitz gedrückt wurde, bedrohte der 38-Jährige ihn. Auch nach Ankunft in der Klinik veränderte er sein Verhalten nicht, so dass eine größere Anzahl Personals nötig war, um ihn aufnehmen zu können. Gegen den 38-Jährigen wird unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

