Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Einbruch in Metzgerei

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 20.00 Uhr und Dienstag 07.35 Uhr verschafften sich noch unbekannte Einbrecher illegal Zugang in ein Geschäft in der Hermann-Löns-Straße in Oßweil. Über ein Fenster, das sie beschädigten, gelang es den Tätern in den Verkaufsraum der Metzgerei vorzudringen. Aus einer Kasse stahlen sie einen vierstelligen Bargeldbetrag und machten sich damit aus dem Staub. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141 29920-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell