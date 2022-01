Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Bei Gaststättenkontrolle Verstoß gegen die Sperrzeit festgestellt

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend kontrollierten Beamte des Polizeireviers Ditzingen gegen 22:50 Uhr eine Gaststätte in Korntal. Aufgrund der derzeit geltenden Corona-Verordnung besteht eine einheitliche Sperrstunde ab 22:30 Uhr. Im Lokal trafen die Beamten zwölf Gäste im Inneren des Lokals an, welche zum Teil noch vor vollen Gläsern saßen. Zwei Wasserpfeifen waren beim Eintreffen der Polizei ebenfalls noch im Betrieb. Ein Gast versuchte sich den Kontrollmaßnahmen zu entziehen. Er wurde beim Versuch über den Hinterausgang zu flüchten, gestoppt und ebenfalls kontrolliert. Nach Beendigung der Kontrollmaßnahmen, die bei den Gästen größtenteils auf Unverständnis stießen, wurde der weitere Gaststättenbetrieb eingestellt. Die Ermittlungen dauern an.

