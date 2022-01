Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: alkoholisierter 33-Jähriger entwendet Leiter von Baustelle

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 03:00 Uhr trieb sich ein 33-jähriger Tatverdächtiger auf einem Baustellengelände in der Sachsenheimer Straße in Eglosheim herum. Eine beauftrage Sicherheitsfirma beobachtete über eine Überwachungskamera, wie dieser mit einer Leiter die Baustelle verließ und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung nach dem Tatverdächtigen konnten Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg den 33-jährigen Mann unweit des Tatortes feststellen, der auf einer Leiter sitzend, schlief. Der alkoholisierte Tatverdächtige äußerte, dass er sich auf die Leiter setzte, um nicht dreckig zu werden. Neben ihm lag darüber hinaus eine Kübelspritze, die ebenfalls von dem Baustellengelände stammte. Die Gegenstände wurden zurück zur Baustelle gebracht und der 33-jährige Tatverdächtige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Heimweg antreten.

