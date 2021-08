Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in eine Scheune an der Mönchstraße ein. Zwischen 22 Uhr und 08 Uhr verschafften sich die Täter vermutlich durch die Tür den Zutritt in die Scheune. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie eine Schubkarre. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell