Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rollerdiebstahl

Arnsberg (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei der Diebstahl eines roten 50er-Rollers gemeldet. Unbekannte Täter hatten das Kleinkraftrad in der Nacht auf der Graf-Gottfried-Straße entwendet. Kurz nach der Anzeigenaufnahme wurde die Polizei zum naheliegenden Friedhof gerufen. Nach nur wenigen Metern hatten die Täter den Piaggio-Roller auf diesem entsorgt. Zuvor hatten sie Teile der Verkleidung beschädigt. Der Roller wurde an die Eigentümerin übergeben. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell