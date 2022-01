Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: falsche Polizeibeamte erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Bereits vergangene Woche wurde ein Ehepaar aus Holzgerlingen Opfer von falschen Polizeibeamten. Ein vermeintlicher Beamter des Landeskriminalamts kontaktierte den 65 Jahre alten Mann am 12. Januar telefonisch. Mittels geschickter Gesprächsführung überzeugte der unbekannte Anrufer den 65-Jährigen davon, dass es zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sei und dass darüber hinaus auch Mitarbeiter eines Bankinstituts in diese "krummen Geschäfte" involviert seien. Das Opfer wurde im weiteren Verlauf angewiesen mehrere Tausend Euro auf ein Konto bei dem in die "krummen Geschäfte" verwickelten Bankinstitut zu überweisen. Dieses Geld sollte dann abgehoben werden, damit es von der Polizei in Obhut genommen werden könnte. Die Ehefrau legte das Bargeld, wie vereinbart, am darauffolgenden Vormittag vor der Haustür ab, wo es von einem ebenfalls noch unbekannten Täter letztlich abgeholt wurde. Der Betrug flog auf, nachdem das Ehepaar Kontakt zur echten Polizei aufnahm.

