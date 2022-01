Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter brach im Zeitraum von Samstag 08:00 Uhr, bis Montag 12:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Nagolder Straße ein. Nach Aufhebeln eines Fensters stieg er in eine Erdgeschosswohnung ein und entwendete hier Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden am Fenster wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Gäufelden, Tel. 07032 95491-0, zu melden.

