Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau-Hasselt - Zeugen nach Verkehrsunfall mit Personenschaden gesucht

Bedburg-Hau-Hasselt (ots)

Am Mittwoch (30.06.2021) ereignete sich gegen 15:30 Uhr an der Einmündung An der Molkerei/Bedburger Weide ein Verkehrsunfall bei dem zwei junge Frauen leicht verletzt wurden.

Die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Sozia die Bedburger Weide in Fahrtrichtung Südplan. An der Einmündung zur Straße "An der Molkerei" bremste die 16-Jährige um einem von rechts kommenden Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren. Dabei geriet sie auf einer Ölspur ins Rutschen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Die 16-jährige Fahrerin und ihre 13-jährige Sozia stürzten und erlitten leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Zur Sachverhaltsklärung sucht die Polizei Kleve nun Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zum Verursacher der Ölspur machen können. Hinweise werden erbeten unter 02821 5040. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell