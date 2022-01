Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim

BAB 8: Sattelzugfahrer fährt Kollegen an und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Schwer verletzt musste der 35-jährige Fahrer eines Sattelzuges am Montagabend nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz "Heckengäu" an der A8 bei Rutesheim in ein Krankenhaus gebracht werden. Um sich einen Überblick über die Parksituation zu verschaffen, hatte er gegen 22:20 Uhr seinen Sattelzug kurz vor Beginn der Beschleunigungsspur außerhalb der markierten Parkflächen abgestellt und war ausgestiegen. Der bislang unbekannte Lenker eines weiteren Sattelzuges wollte auf die Autobahn in Richtung München auffahren und streifte dabei den Zug des 35-Jährigen, der zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und ein Stück mitgeschleift wurde. Der Unbekannte stoppte kurz, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Schaden an dem geparkten Gespann wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um eine weiße Zugmaschine mit blauem Auflieger gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell