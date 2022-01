Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Ludwigsburg (ots)

Mit dem Schrecken kam ein 16 Jahre alter Fahrgast der Schönbuchbahn am Montagabend in Böblingen davon. Gegen 22.40 Uhr fuhr die Bahn von der Haltestelle "Danziger Straße" kommend in Richtung des Maurener Wegs, als der Jugendliche auf Höhe der Schrebergärten im Bereich der Bebenhäuser Straße einen Knall vernahm. Dann zersprang die äußere Scheibe des Fensters, an dem der Teenager saß. Die innere Scheibe hielt stand und wurde lediglich leicht beschädigt. In Holzgerlingen an der Haltestelle "Hülben" konnte die alarmierte Polizei den Zug überprüfen. Aufgrund der Beschädigung konnte der Zug nicht weiter eingesetzt werden. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen durchschlug ein bislang unbekannter Gegenstand die äußere Scheibe und hinterließ ein etwa fünf Millimeter großes Loch. Ein entsprechendes Objekt, das das Loch verursacht hatte, konnte nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, die durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg geführt werden, dauern an.

