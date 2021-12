Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Mettingen (ots)

Am Montag (27.12.) hat es gegen 15.20 Uhr einen schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Ibbenbürener Straße / Bahnhofstraße / Westerkappelner Straße gegeben. Ein 18-jähriger Mettinger fuhr mit seinem Mazda MX 5 auf der Ibbenbürener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Von dort wollte der 18-jährige nach rechts in die Westerkappelner Straße abbiegen. Dabei brach aus noch ungeklärter Ursache das Heck aus und der Mettinger versuchte sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen. Dabei kam die Front seines Fahrzeugs auf die Linksabbiegespur der Westerkappelner Straße. Dort fuhr ein 55-jähriger Ibbenbürener mit seinem Smart langsam auf die rote Ampel zu, um von dort auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Die Front des Mazdas prallte in die Fahrertür des Smart, die der Ibbenbürener nicht mehr öffnen konnte. Die Feuerwehr musste die Fahrertür aufhebeln, um den Schwerverletzten 55-Jährigen zu befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Mettinger und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell