Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Planen von Lkw-Aufliegern aufgeschnitten

Lengerich (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag (23.12.), 18.00 Uhr bis Montag (27.12.), 14.30 Uhr die Planen von Lkw-Aufliegern an der Johannemanns Straße aufgeschnitten. Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zum Gelände einer Spedition. Dort schnitten sie an insgesamt 19 Lkw-Aufliegern die Planen auf. Entwendet wurde von den Aufliegern nichts. Der Sachschaden liegt ersten Erkenntnissen zufolge bei rund 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

