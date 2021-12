Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Pizzeria

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (26.12.), 22.45 Uhr und Montag (27.12.), 16.20 Uhr sind Unbekannte in eine Pizzeria an der Rheiner Straße eingestiegen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Pizzeria. Von dort entwendeten sie eine geringe dreistellige Summe Bargeld und diverse Flaschen Alkohol. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

