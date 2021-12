Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tecklenburg (ots)

Am Freitag (24.12.) hat eine Zeugin die Polizei über einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Hofbauers Kamp informiert. Die Zeugin war gegen 21.50 Uhr vor ihrem Haus und hörte auf dem Nachbargrundstück einen lauten Knall. Als sie nachsehen wollte, sah sie eine junge Frau die hastig aus dem Vorgarten des Grundstücks wegrannte. An dem Wohnhaus war eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Zeugin erinnerte sich, dass dieselbe Frau einige Tage vorher an ihrem Haus geklingelt hatte und ihr Fragen zu dem besagten Nachbarhaus gestellt hatte. Sie konnte die Frau wie folgt beschreiben: Sie war etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1.70 Meter groß und hatte blonde, hochgesteckte Haare und trug einen Pelzmantel. Die Frau war stark geschminkt und hatte auffällig große hervorstehende Augen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der jungen Frau geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

