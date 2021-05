POL-NMS: 210519-1-pdnms Turnhalle der Klaus Groth-Schule in Neumünster brennt nieder

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster (ots)

Am 18.05.2021 gegen 22.00 Uhr meldeten erste Anwohner der Parkstraße ein Feuer an den Müllcontainern der Klaus Groth-Schule in Neumünster.

Als der erste Streifenwagen des 1. Polizeireviers Neumünster in der Parkstraße eintraf, brannte bereits der Überstand für Müllcontainer auf dem Gelände der Schule. Neben dem Überstand der Müllcontainer befindet sich die Turnhalle der Schule. Der Überstand stand schnell im Vollbrand und griff schließlich auf die Turnhalle über. Rund um die Schule wurden die anliegenden Straßen gesperrt, aufgrund des Feuers kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Neben der Berufsfeuerwehr Neumünster waren auch weitere Freiwillige Feuerwehren aus Neumünster im Einsatz.

Die Turnhalle brannte vollständig ab, ein Übergreifen auf das Schulgebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren zweistelligen Millionenbetrag, die Lösch- und Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an.

Eine Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer an den Müllcontainern aus, daher ist eine Brandstiftung wahrscheinlich.

