POL-NMS: 210518-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 12.05.2021 gegen 14.35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer 70 jährigen Fahrradfahrerin in der Straße Alte Kieler Landstraße in Rendsburg, wobei die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Der LKW Fahrer befuhr die Kreishafenstraße in Richtung Alte Kieler Landstraße und wollte nach links in diese abbiegen. An der Straße Alte Kieler Landstraße ließ der LKW Fahrer den vorfahrtsberechtigen Verkehr passieren.

Die Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem E-Bike die Alte Kieler Landstraße in Richtung Friedrich-Voß-Straße. Sie überquerte die Einmündung zur Kreishafenstraße. Zunächst ließ der LKW Fahrer die Frau auch passieren, fuhr dann aber zu früh wieder an und fuhr mit seiner vorderen rechten Seite gegen das Hinterrad der Frau. Infolgedessen stürzte die 70 jährige Geschädigte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht.

Obwohl hinter dem LKW ein Fahrzeug mehrfach die Hupe benutzt hatte, um den LKW Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen, setzte dieser seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem LKW soll es sich um einen LKW der HaGe Futterkraftwerk gehandelt haben. Die 70 jährige Fahrradfahrerin verletzte sich leicht am Handgelenk, sie wurde mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik nach Rendsburg verbracht.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls, besonders den Fahrzeugführer, der durch Hupen auf den Unfall aufmerksam machen wollte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

