POL-NMS: 210518-2-pdnms Zeugen nach Feuer in Westerrönfeld gesucht

Westerrönfeld ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 15.05.2021 um 00.02 Uhr kam es zu einem Feuer vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Över de Heid 29 in Westerrönfeld. Mehrere Mülltonnen wurden in Brand gesetzt, ebenfalls brannte eine Carportwand.

Als die Polizei eintraf, hatten schon mehrere Anwohner versucht, das Feuer an den Mülltonnen zu löschen, die Carportwand wurde von der Funkstreifenwagenbesatzung mit einem Feuerlöscher gelöscht. Um 00.30 Uhr hatte die Freiwillige Feuerwehr Westerrönfeld das Feuer komplett gelöscht, es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Vor ziemlich genau einem Jahr wurden in unmittelbarer Nachbarschaft schon einmal Mülltonnen in Brand gesteckt.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, wer hat in der Nacht zum 15.05.2021 gegen Mitternacht verdächtige Beobachtungen in der Straße Över de Heid machen können? Wem sind in Tatortnähe verdächtige Personen aufgefallen, wer hat verdächtige Fahrzeuge wahrnehmen können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder an jede andere Polizeidienststelle.

