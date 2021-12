Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Brand einer Papiermülltonne

Nordwalde (ots)

Am Sonntag (26.12.) meldete ein Zeuge gegen 19.45 Uhr den Brand einer Mülltonne an der Felix-Fraling-Straße. Die Papiermülltonne befand sich hinter einem Supermarkt und wurde auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Mülltonne wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell