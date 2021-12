Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Wohnungseinbruch

Horstmar (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstag (23.12.), 08.00 Uhr und Sonntag (26.12.), 08.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Koppelfeld" eingestiegen. Die Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Im Haus durchsuchten die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten. Dabei öffneten sie diverse Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem im angegebenen Zeitraum etwas Besonders aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell