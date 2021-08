Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall weggefahren

Borken (ots)

Geflüchtet ist am Donnerstag in Borken der Verursacher eines Unfalls - zurück blieben eine leicht verletzte Autofahrerin sowie drei beschädigte Wagen. Ein 31-Jähriger war gegen 21.10 Uhr mit seinem Auto auf dem Nordring in Richtung Burloer Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein Unbekannter mit einem Pkw aus der Damaschkestraße nach links in den bevorrechtigten Nordring einbiegen. Der Vredener bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hinter diesem fuhr ein 55-jähriger, der nach links ausweichen wollte. Der Borkener stieß dabei mit seinem Auto gegen den Wagen des Vredeners und ein entgegenkommendes Fahrzeug - an dessen Steuer saß eine 17-jährige Fahrschülerin in Begleitung ihrer 31-jährigen Fahrlehrerin. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.500 Euro. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an; zu ihm gibt es konkrete Hinweise. Mögliche weitere Zeugen sollten sich unter Tel. (02861) 9000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell