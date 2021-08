Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kollision auf Kreuzung

Bocholt (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Autos haben sich drei Menschen am Donnerstag in Bocholt leichte Verletzungen zugezogen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 10.000 Euro. Ein 37-jähriger Bocholter war gegen 14.40 Uhr auf der Moddenborgstraße aus Richtung Hemden kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung mit dem Bussardweg und der Alffstraße kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Wagen einer 65-Jährigen: Die Bocholterin hatte die Alffstraße in Richtung Bussardweg befahren. An der Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel; zudem grenzt an der Ecke Alffstraße/Moddenborgstraße ein Feld mit aktuell hoch stehendem Mais an, so dass die Sicht eingeschränkt war. Neben den beiden Fahrenden erlitt auch eine Zwölfjährige im Wagen der Frau leichte Verletzungen; alle kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

