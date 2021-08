Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pedelecfahrer leicht verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Donnerstag in Gronau-Epe bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 54-Jähriger war gegen 15.25 Uhr mit einem Lkw-Gespann auf der Gronauer Straße in Richtung Bernhardstraße unterwegs. Dabei touchierte der Anhänger den 55-jährigen Gronauer, der in gleicher Richtung auf dem Schutzstreifen unterwegs war. Der 54-Jährige entfernte sich. Kurz darauf fuhr er mit seinem Lkw in Gegenrichtung an der Unfallstelle vorbei. Polizeibeamte hielten das Fahrzeug an. Der Metelener erklärte, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell