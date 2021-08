Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfallflucht begangen

Gescher (ots)

Von der Unfallstelle geflüchtet ist ein Unbekannter am Donnerstag in Gescher - zurück blieb am Kirchplatz ein beschädigter weißer BMW. Der Wagen hatte dort zwischen 08.20 Uhr und 08.30 Uhr gestanden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro; Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell