Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall, Geschädigter gesucht

Mettingen (ots)

Am Dienstag (21.12.) wurde durch eine Zeugin der Polizei mitgeteilt, dass ein Lkw mit Anhänger ein Fahrzeug beschädigt habe. Der Lkw sei um 07.30 Uhr auf der Ibbenbürener Straße gefahren. An der Ampelkreuzung Ibbenbürener Straße / Westerkappelner Straße sei der Lkw nach rechts in die Westerkappelner Straße abgebogen. Beim Abbiegevorgang habe der Lkw mit der hinteren linken Ecke seines Anhängers einen Pkw beschädigt, der zu diesem Zeitpunkt auf der Linksabbiegerspur gestanden habe. Bei dem geschädigten Pkw handele es sich um silbernes Fahrzeug, nähere Angaben seien hierzu nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Geschädigte oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/5914315.

