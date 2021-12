Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Flucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (22.12.) wurde in Ibbenbüren ein grauer Citroen C5 Aircross beschädigt. Das Fahrzeug war im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr auf dem Pendlerparkplatz An der Reichsbahn 4 abgestellt. Die Beschädigungen befinden sich im Frontbereich des Pkw und werden auf etwa 500 Euro geschäditzt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Ibbenbüren zu wenden Telefon: 05451/5914315.

