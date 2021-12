Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Gaststätte

Tecklenburg (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstag (25.12.), 15.30 Uhr bis Sonntag (26.12.), 08.00 Uhr in eine Gaststätte an der Dorfstraße in Brochterbeck eingestiegen. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zur Gaststätte. Im Gebäude dursuchten sie mehrere Räumlichkeiten und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Die Unbekannten entwendeten eine dreistellige Bargeldsumme und zwei Flaschen Prosecco. Der Sachschaden liegt bei etwa 700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell