Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Unfallverursacherin gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (15.09.2021) ist es im Wedeler Weg in Pinneberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem LKW-Anhänger-Gespann beim Spurwechsel gekommen.

Der 39-jähriger Fahrer eines Sprinters mit Anhänger befuhr mit seinem Gespann die rechte Fahrspur aus Richtung Wedel kommend in Richtung des Kreisverkehrs und beobachtete um 12:20 Uhr im Seitenspiegel, wie ein schwarzer VW Lupo von der linken Fahrspur kommend seinen Anhänger seitlich berührte.

Beide Fahrzeuge hielten zunächst an. Die etwa 75-jährige Fahrerin des VWs erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Sprinter-Fahrers. In Unkenntnis des am Anhänger entstandenen Sachschadens gab der 39-Jährige an unverletzt zu sein.

Die Frau und ihr junger Beifahrer setzten daraufhin ihren Weg über den Westring in Richtung Pinneberg fort.

Die Beamten des Polizeireviers Pinneberg bitten die Fahrerin des Lupos mit Hamburger Kennzeichen um Kontaktaufnahme unter 04101 2020.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell