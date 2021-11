Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Einbrecherinnen sind im Stadtgebiet unterwegs

Hannover (ots)

Am Sonntag, 31.10.2021, haben zwei unbekannte Täterinnen versucht in eine Wohnung in Hannover-Limmer einzubrechen. Sie wurden jedoch von der Mieterin verschreckt und flüchteten. Wenige Stunden später brachen ebenfalls zwei unbekannte Frauen in eine Wohnung in der Calenberger-Neustadt ein. Die Polizei kann einen Zusammenhang nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover klingelten gegen 12:00 Uhr zwei bislang unbekannte Frauen an einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hurlebuschweg" in Hannover-Limmer. Eine 61-jährige Mieterin befand sich zu Hause, öffnete jedoch auf Klingeln und Klopfen nicht die Wohnungstür. Im weiteren Verlauf hörte die 61-Jährige Geräusche an der Tür und sah nach. Als sie die Wohnungstür öffnete, erwischte sie zwei bislang unbekannte Frauen, welche sich am Türschloss zu schaffen machten. Die Täterinnen flüchteten unerkannt.

Beide Täterinnen waren etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, hatten eine schlanke Figur und werden auf circa 16 Jahre geschätzt. Beide trugen eine medizinische Maske. Eine Täterin trug ihre schwarz/braunen Haare zu einem geflochtenen Pferdeschwanz. Sie hatte einen hellgrauen (oder gräulich-blauen) körperbetonten Mantel mit Kapuze an. Ihre Komplizin hatte ein breites Gesicht und hatte helle Haare, welche sie ebenfalls als einen geflochtenen Pferdeschwanz trug. Sie trug einen grauen Kapuzenpullover und hatte einen Rucksack/ Turnbeutel dabei.

Noch am gleichen Tag hebelten zwei bislang unbekannte Täterinnen eine Wohnungstür gegen 16:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Oeltzenstraße in der Calenberger Neustadt auf und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Als die Frauen die Wohnung verließen und bereits im Treppenhaus eine Etage tiefer waren, kam ihnen die 53-jährige Wohnungsmieterin gegen 16:00 Uhr entgegen. Die 53-Jährige bemerkte erst an ihrer Wohnungstür, dass eingebrochen wurde. Sie versuchte noch die Verfolgung der zwei Frauen aufzunehmen, jedoch konnte sie das Duo nicht mehr sehen.

Laut Zeugenaussagen waren die beiden Frauen etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und hatten eine schlanke Statur. Beide hatten ihre dunklen Haare zu einem Zopf gebunden. Sie trugen jeweils eine dunkle, längere Winterjacke. Eine der Frauen trug eine größere weiße Plastiktüte ohne Aufdruck in der Hand.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Einbruchs und Einbruchversuch eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täterinnen und zu den Taten geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Rufnummer 0511 109-2717 zu melden. /bo, ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell