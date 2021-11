Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Lieferfahrer auf offener Straße bedroht und ausgeraubt

Hannover (ots)

Am Samstag, 30.10.2021, haben zwei maskierte Männer einen 21 Jahre alten Getränkelieferanten an der Freytagstraße in der hannoverschen Südstadt mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht und die Herausgabe seiner Wertsachen gefordert. Anschließend flüchteten die Angreifer. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt war ein 21 Jahre alter Lieferfahrer gegen 18:35 Uhr damit beschäftigt, das Leergut in sein Fahrzeug zu laden, als er zwei verdächtige Personen an seinem Auto entdeckt hat. Einer der Männer deutete unter seiner Jacke eine Waffe an und forderte den 21-Jährigen auf, seine Wertsachen herauszugeben. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer mit Beute zu Fuß in Richtung der Hildesheimer Straße.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines schweren Raubes eingeleitet. Da die Angreifer maskiert waren, liegen der Polizei nur vage Personenbeschreibungen vor.

Der erste gesuchte Angreifer ist circa 1,80 Meter groß und von athletischer Statur. Beim Überfall trug er eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und eine schwarze Sturmhaube sowie Sneaker. Er hat Hochdeutsch gesprochen. Sein Komplize ist 1,77 Meter groß und hat ebenfalls eine athletische Figur. Wie auch der erste Gesuchte war der Mann komplett schwarz gekleidet. Der zweite Täter hat bei der Tat geschwiegen.

Der 21-Jährige wurde beim Überfall nicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den gesuchten Tätern geben können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 zu melden. /nash, ms

