Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Drei Verletzte Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Einen Schwer- und zwei Leichtverletzte forderte am Freitag ein Verkehrsunfall auf der K1011 im Bereich der Brennerstraße zwischen Ortseingang Leonberg und der Anschlussstelle Leonberg-West der Autobahn 8. Der 26-jährige Fahrer eines Opel war gegen 06:50 Uhr zusammen mit seiner 25-jährigen Mitfahrerin auf der Kreisstraße von Leonberg in Richtung Anschlussstelle Leonberg West unterwegs und eine 56-Jährige kam ihnen mit ihrem Mercedes-Benz entgegen. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen kam die 56-Jährige vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache im Verlauf einer leicht abschüssigen Rechtskurve zu weit nach links und stieß mit dem entgegenkommenden Opel zusammen. In der Auslaufphase touchierte der Mercedes-Benz dann noch die Schutzplanke. Die 56-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Opel sowie dessen Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro, der entstandene Schaden an der Schutzplanke wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell