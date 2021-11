Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Brand auf Balkon

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 00:45 Uhr kam es vermutlich aufgrund einer defekten Solarleuchte zu einem Brand auf einem Balkon in der Kniebisstraße. Anwohner bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr. Diese musste das Schloss der Wohnungstür überwinden, um sich Zutritt verschaffen und konnte den Brand schnell löschen. Durch die starke Hitzeentwicklung kam es zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell