POL-LB: Maichingen: Unfallflucht in der Laurentiusstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag zwischen 00:00 Uhr und 12:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Laurentiusstraße in Maichingen vermutlich beim Vorbeifahren eine am Straßenrand geparkte Mercedes C-Klasse. Der Unbekannte verursachte hierbei einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405 0, in Verbindung zu setzen.

