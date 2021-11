Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Ludwigsburg (ots)

Der Fahrer eines gelben Fiat mit Böblinger Kennzeichen ist am Donnerstag gegen 12:00 Uhr in der Keltenburgstraße aufgefallen. Zunächst fuhr er nur knapp an einem31-Jährigen Mann vorbei, als dieser gerade in sein Auto einsteigen wollte. Anschließend fuhr er auf die linke Fahrbahnseite und zwang den Fahrer eines Fahrschulautos zum Abbremsen, bevor er mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr Keltenburgstraße/Freiburger Allee einfuhr. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die durch die Fahrweise des Fiat-Fahrers behindert oder gefährdet wurden, insbesondere die Insassen des schwarzen VW mit Fahrschul-Schild auf dem Dach, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell