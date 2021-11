Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Tankstellen-Einbruch

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Freitag eine Tür im rückwärtigen Bereich einer Tankstelle in der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen auf. Hier gelangten sie in den Heizraum der Tankstelle und brachen den Paketautomaten eines Onlinehandels sowie einen Staubsaugerautomaten auf und erbeuteten einen kleineren Geldbetrag. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell