In den späten Nachmittagsstunden stand der Fiat in der Heilmeyersteige. Ohne ersichtlichen Grund machte sich das Auto selbstständig und prallte gegen einen mehrere Meter entfernt stehenden Hyundai. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Vermutlich dürfte ein Defekt am Fiat vorhanden sein, da die Handbremse angezogen und ein Gang eingelegt war.

