POL-LDK: + Flucht vor Polizei kostet Führerschein + kein Führerschein für frisierten Roller + Aus Polo bedient + Drogenfahrer missachtet Rotlicht +

Dietzhölztal - Ewersbach: Promillefahrer bemerkt Polizei und gibt Gas -

Die Promillefahrt eines 29-jährigen Haigerers endete am frühen Sonntagmorgen (17.10.2021) mit einer Blutentnahme auf der Dillenburger Wache. Einer Streife der Dillenburger Ordnungshüter fiel der Seatfahrer gegen 04.50 Uhr in Ewersbach auf. Die Polizisten wendeten ihren Streifenwagen, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Der gab seinerseits Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Steinbrücken davon. Die Polizisten mussten ihren Wagen auf bis zu 140 km/h beschleunigen, um den Seat einzuholen. In Steinbrücken gelang es ihnen den Wagen zu stoppen. Den Haigerer umwehte eine deutliche Alkoholfahne. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 1,45 Promille an. Der 27-Jährige räumte ein Gas gegeben zu haben, um sich einer Kontrolle zu entziehen. In Steinbrücken wurde ihm die Sinnlosigkeit seines Vorhabens bewusst und er entschied sich stehen zu bleiben. Nach der Blutentnahme in Dillenburg und der Sicherstellung seines Führerscheins durfte er die Wache wieder verlassen.

Aßlar: Roller frisiert -

Mit der Sicherstellung seines Motorrollers endete am Dienstagnachmittag (19.10.2021) für einen Wetzlarer eine Verkehrskontrolle. Der 32-Jährige fiel einer Streife im Industriegebiet Walbergraben auf, weil er mit seinem Roller zu flott unterwegs war. Die Ordnungshüter gehen davon aus, dass das Bike frisiert wurde. Ein Gutachten soll nun Gewissheit bringen. Da der Angehaltene keine Fahrerlaubnis für eine schnellere Version seines Rollers hat, droht ihm ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Wetzlar-Nauborn: Aus Polo bedient -

Auf Beute aus einem nicht verschlossenen Polo hatte es ein Dieb in der Nacht von Montag (18.10.2021) auf Dienstag (19.10.2021) abgesehen. Der rote Kleinwagen stand zwischen 17.30 Uhr und 10.00 Uhr in der Straße "Zum Hundsrücken". Der Täter öffnete eine Tür und griff sich aus der Mittelkonsole einen Geldbeutel. Ihm fielen etwas Kleingeld sowie Dokumente und Kundenkarten in die Hände. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Unfall entlarvt Drogenfahrer -

Bei einem Zusammenstoß auf dem Karl-Kellner-Ring gestern Morgen (19.10.2021) stand einer der Beteiligten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der 27-Jährige war gegen 06.10 Uhr mit seinem Mazda von der Innenstadt in Richtung Nauborn unterwegs. Wegen einer Alarmfahrt der Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn war der Wetzlarer offensichtlich abgelenkt und missachtete das Rotlicht der Ampel. Der 55-jährige Fahrer eines Hyundai wollte zu diesem Zeitpunkt von Nauborn kommend bei Grünlicht nach links in die Ernst-Leitz-Straße abbiegen und krachte in den Mazda. Der Unfallfahrer und sein gleichaltriger Mitfahrer blieben unverletzt. Die ebenfalls in Wetzlar lebenden Insassen im Hyundai klagten über Schmerzen an Beinen und Schultern. Reaktions- und Konzentrationstests bei dem 27-jährigen Wetzlarer ließen den Verdacht zu, dass er unter Drogeneinfluss stand. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Ein Arzt nahm dem Wetzlarer auf der Polizeistation eine Blutprobe ab. Die Blechschäden beziffert die Polizei auf rund 12.000 Euro. Auf den Drogenfahrer kommt nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Guido Rehr, Pressesprecher

