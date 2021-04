Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeuge meldet Einbruchsversuch ++ Einbruch in Kindergarten misslingt ++ Einbruch in Landmaschinenhandel ++ Falscher Sparkassenmitarbeiter täuscht 59-Jährige am Telefon ++

Rotenburg (ots)

Zeuge meldet Einbruchsversuch

Rotenburg. Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochabend zwei Männer beobachtet, die gegen 22.30 Uhr auf das Gelände einer Autoverwertung an der Karl-Göx-Straße eingedrungen sind. Dazu mussten sie zuvor einen Zaun auftrennen. Als die Unbekannten bemerkten, dass ihre Tat entdeckt worden war, ergriffen sie die Flucht. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei stieß in Tatortnähe auf zwei Tatverdächtige. Die weiteren Ermittlungen sollen zeigen, ob sie etwas mit der Tat zu tun haben.

Einbruch in Kindergarten misslingt

Scheeßel. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, in einen Kindergarten an der Straße Beekstieg einzubrechen. In der Nacht zuvor war es am Kindergarten an der angrenzenden Schulstraße zu einer ähnlichen Tat gekommen. Bei der Tat in der Mittwochnacht hielt die Tür der Einrichtung stand und die Täter blieben ohne Beute. Trotzdem ist der Schaden beachtlich.

Einbruch in Landmaschinenhandel

Abbendorf. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Betrieb für Landmaschinenhandel an der Elsdorfer Straße eingebrochen. Zunächst durtrennten die Unbekannten einen Zaun. Dann öffnete sie gewaltsam eine Seitentür, die zum Verkaufsraum führt. Mit mehreren Garten- und Elektrogeräten machten sich die Täter auf der Landesstraße 131 aus dem Staub.

Falscher Sparkassenmitarbeiter täuscht 59-Jährige am Telefon

Kirchwalsede. Am Montag hat ein angeblicher Mitarbeiter einer Sparkasse versucht, eine 59-jährige Frau zu betrügen. Am Telefon gab er sich mit falscher Identität aus und erfragte im Gespräch die IBAN und die Bankkartennummer der Angerufenen. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass von ihrem Konto eine Telefonüberweisung auf ein anderes Konto veranlasst worden ist. Da die Buchung zurückgenommen werden konnte, kam die 59-Jährige mit einem blauen Auge davon.

