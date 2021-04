Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbrüche in Zeven - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Einbrüche in Zeven - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Unbekannte Täter sind in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag in das Tankstellengebäude an der Straße Zum Hochkamp eingebrochen. Dazu hatten sie zuvor vermutlich eine Fensterscheibe eingeworfen. Anschließend gelangten die Täter vermutlich auch noch in zwei Imbisswagen, die in unmittelbarer Nähe auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt waren. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04281-93060 an die Zevener Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell