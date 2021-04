Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brutmaschine mit dreizehn Gänseeiern gestohlen ++ 22-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++ Rangierunfall unter Alkoholeinfluss ++ Sattelzug gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Brutmaschine mit dreizehn Gänseeiern gestohlen

Rhadereistedt. In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter aus einem Stall an der Ortsdurchfahrt eine Brutmaschine gestohlen. Durch eine unverschlossene Tür gelangten die Unbekannten in den Anbau eines landwirtschaftlichen Anwesens und nahmen die Maschine mitsamt dreizehn Eiern von Toulouse-Gänsen mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von 1.600 Euro.

22-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße ist am Montagabend ein 22-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 19.20 Uhr auf dem linken Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als er von dort unerwartet auf die Fahrbahn fuhr, kam es zur Kollision mit dem VW Passat eines 54-jährigen Autofahrers. Der 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Am Auto und am Fahrrad entstand jeweils Sachschaden.

18-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Harburger Straße/Speckfeldweg ist am Montagmorgen ein 18-jähriger Radfahrer verletzt worden. Eine 29-jährige Autofahrerin hatte gegen 7.15 Uhr mit ihrem Toyota von der Harburger Straße nach links in den Speckfeldweg abbiegen wollen. Dabei achtete sie vermutlich nicht auf den, auf dem Rad- und Fußweg fahrenden Radler. Bei der Kollision zog sich der 18-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über eintausend Euro.

Navi geklaut

Scheeßel. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter in der Wilhelm-Cord-Müller-Straße ein Navigationsgerät gestohlen. Sie nahmen zwischen Samstagabend und Montagmorgen das Gerät aus einem Volvo, der unverschlossen an der Straße geparkt war.

Rangierunfall unter Alkoholeinfluss

Gyhum/A1. Unter Alkoholeinfluss hat ein 43-jähriger Kraftfahrer am späten Montagabend auf dem Autobahnparkplatz Glindbusch an der Richtungsfahrbahn Hamburg beim Rangieren ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Mann stieß kurz vor Mitternacht mit seinem Sattelzug gegen den neben ihm parkenden Sattelzug eines Berufskollegen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme erkannte die Polizei, dass der Verursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,8 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Sattelzug gestohlen

Zeven-Aspe. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter in der Straße Zur Reege eine Zugmaschine und einen Sattelauflieger gestohlen. Vermutlich in der Nacht zum Samstag drangen die Unbekannten in das Gespann ein und fuhren damit davon. Bei der Zugmaschine handelt es sich um ein weißes Fahrzeug des Herstellers Volvo mit dem Kennzeichen ROW-IS 60. Am gestohlenen Sattelauflieger der Marke Krone war das Kennzeichen HH-NL 4033. Die Polizei geht von einem erheblichen Sachschaden aus.

43-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Halvesbostel/A1. Nach einer Verkehrskontrolle auf dem Autobahnparkplatz Stellheide hat die Autobahnpolizei Sittensen einen 43-jährigen Kraftfahrer aus dem Verkehr gezogen. Im Gespräch mit dem Mann erkannten die Beamten bei ihm Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Demnach hatte der 43-Jährige Marihuana zu sich genommen. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Sottrum. In der Nacht zum Sonntag ist in der Straße Zum Eichkamp ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Das Gerät stand auf einem Grundstück neben einer Bäckerei. Daraus nahmen die Täter Zigaretten und Bargeld mit.

Vandalismus an ehemaliger Schule

Zeven. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes an der ehemaligen Schule an der Straße Lühnenfeld ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie kletterten auf ein Flachdach des leerstehenden Gebäudes und warfen eine Fensterscheibe ein. Außerdem zerstörten sie ein Drahtfenster der Hausmeistergarage. Hinweise bitte an die Polizei in Zeven unter Telefon 04281/9306-0.

Kraftfahrer unter Drogeneinfluss

Tiste/A1. Am Montagabend ist ein 36-jähriger Lkw-Fahrer vermutlich unter Drogeneinfluss in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal-Nord erkannten die Beamten bei dem Mann Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Urintest zeigte Rückstände von Kokain und THC im Körper des Kraftfahrers an. Er musste eine Blutprobe abgeben.

E-Scooter ohne Pflichtversicherungsschutz

Rotenburg. Am Montagnachmittag ist ein 27-jähriger Mann mit einem unversicherten E-Scooter an der Bremer Straße unterwegs gewesen. Eine Streifenbesatzung wurde gegen 15 Uhr auf ihn aufmerksam. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz des Trendfahrzeugs Ende Februar abgelaufen ist. Die Polizei leitete gegen den 27-Jährigen ein Strafverfahren ein.

