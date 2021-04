Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200418 - 0458 Frankfurt-Nordend: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 14. Polizeireviers haben am gestrigen Samstag, gegen 14:45 Uhr, einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der in der Rohrbachstraße durch sexuelle Handlungen aufgefallen war.

Der spätere Beschuldigte hielt sich am Nachmittag an der Straßenbahnhaltestelle Günthersburgpark auf und saß zunächst auf einer Bank. Eine Anwohnerin beobachtete ihn dabei, wie er mit entblößter Hose sexuelle Handlungen an sich vornahm und verständigte die Polizei.

Nur kurze Zeit später erschien eine Streife und nahm den 38-jährigen Mann, der sich in schamverletzender Weise gezeigt hatte, widerstandslos fest. Der Festgenommene erhielt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis für den Bereich. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell