Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Terrassentür aufgehebelt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 19:40 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter die Terrassentür einer Parterrewohnung in Sindelfingen, Auf der Stelle, auf. Der Unbekannte durchsuchte die Wohnung und verließ diese vermutlich ohne Diebesgut. Zeugen werden geben, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697 0, in Verbindung zu setzen.

