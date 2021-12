Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheibe von Transporter eingeschlagen - Wohnungseinbruch misslingt - Tatverdächtige nach Körperverletzung ermittelt

Fulda (ots)

Scheibe von Transporter eingeschlagen

Fulda. Die Fahrerscheibe eines Renault-Transporter schlugen Unbekannte zwischen Montagnachmittag (13.12) und Dienstagmorgen (14.12.) ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Tatzeitraum stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Elektrorecyclingunternehmens in der Steubenallee. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch misslingt

Künzell. In der Nacht zu Dienstag (14.12.) versuchten Unbekannte in ein Wohnanwesen in der Milseburgstraße einzubrechen. Dabei scheiterten die Täter jedoch bei ihrem Versuch, gewaltsam über die Haustür in das Innere zu gelangen. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tatverdächtige nach Körperverletzung ermittelt

Fulda. Am frühen Dienstagabend (14.12.), gegen 18:50 Uhr, kam es im unteren Bereich der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 18:50 Uhr waren die Geschädigten in der dortigen Fußgängerzone unterwegs, als sie von einer Personengruppe angepöbelt und körperlich attackiert wurden. Dabei erlitten die jungen Männer leichte Verletzungen im Kopf und Armbereich.

Bereits kurze Zeit später konnten Kräfte der Polizeistation Fulda mehrere Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren aus Fulda ermitteln und kontrollieren. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell